Начата процедура передачи общежития Приволжской железной дороги в муниципалитет
Приволжская железная дорога готовит документы о безвозмездной передаче здания общежития на Привокзальной площади Саратова в муниципальную собственность МО «Город Саратов».
Ранее Администрация Муниципального образования «Город Саратов» подтвердила готовность принятия в собственность данного здания.
Отчуждение имущества осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов компании и решением Совета директоров ОАО «РЖД».
Ранее Администрация Муниципального образования «Город Саратов» подтвердила готовность принятия в собственность данного здания.
Отчуждение имущества осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов компании и решением Совета директоров ОАО «РЖД».