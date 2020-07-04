4 июля 2020 СУББОТА
Новости
19:12 | 03 июля
Первая онкологическая больница Москвы стала участником саммита ESMO и RUSSCO
19:09 | 03 июля
Пандемия и режим самоизоляции повлияли на изменение привычек россиян
17:33 | 03 июля
Начата процедура передачи общежития Приволжской железной дороги в муниципалитет
15:19 | 03 июля
Экзамены по географии, литературе и информатике открыли основной период ЕГЭ-2020
14:24 | 03 июля
Переход на выплаты пособий и социальных выплат через карту «Мир» продлили до 1 октября
13:30 | 03 июля
Президент России Владимир Путин принял решение о присвоении Саратову звания "Город трудовой доблести"
12:37 | 03 июля
4 июля в области заканчивается реализация единых социальных проездных билетов на июль
11:40 | 03 июля
За полгода на ПривЖД на 40% снижено число случаев травмирования граждан
10:48 | 03 июля
Жительница Саратова лишилась 14 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банка
09:58 | 03 июля
В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Начата процедура передачи общежития Приволжской железной дороги в муниципалитет

Новости
Приволжская железная дорога готовит документы о безвозмездной передаче здания общежития на Привокзальной площади Саратова в муниципальную собственность МО «Город Саратов».
Начата процедура передачи общежития Приволжской железной дороги в муниципалитет

Ранее Администрация Муниципального образования «Город Саратов» подтвердила готовность принятия в собственность данного здания.
Отчуждение имущества осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов компании и решением Совета директоров ОАО «РЖД».


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