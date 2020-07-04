Экзамены по географии, литературе и информатике открыли основной период ЕГЭ-2020

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По информации Рособрнадзора заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали более 58 тысяч человек, из них почти 46 тысяч – выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету задействовано 2800 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). В Саратовской области на экзамен по литературе зарегистрировано 729 участников, из них 101 человек - выпускники прошлых лет.Экзаменационная работа по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по литературе – 32 балла.Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 17 тысяч человек, в том числе около 15 тысяч выпускников текущего года. Экзамен пройдет в 2259 ППЭ. В Саратовской области на экзамен по географии зарегистрировано 340 участников, из них 17 - выпускники прошлых лет.Экзаменационная работа по географии состоит из двух частей, включающих в себя 34 задания. На ее выполнение отводится 3 часа (180 минут). Участники ЕГЭ по географии могут пользоваться на экзамене линейкой, транспортиром и непрограммируемым калькулятором. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по географии – 37 баллов.Сдавать ЕГЭ по информатике планируют более 98 тысяч человек, в том числе 87 тысяч выпускников текущего года. Для проведения экзамена будет задействовано 3028 ППЭ. В Саратовской области на экзамен по информатике зарегистрировано 1273 участника, из них 71 - выпускники прошлых лет.Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 27 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по информатике и ИКТ составляет 40 баллов.Свои результаты участники ЕГЭ по географии, литературе и информатике узнают не позднее 17 июля.