4 июля 2020 СУББОТА
Новости
19:12 | 03 июля
Первая онкологическая больница Москвы стала участником саммита ESMO и RUSSCO
19:09 | 03 июля
Пандемия и режим самоизоляции повлияли на изменение привычек россиян
17:33 | 03 июля
Начата процедура передачи общежития Приволжской железной дороги в муниципалитет
15:19 | 03 июля
Экзамены по географии, литературе и информатике открыли основной период ЕГЭ-2020
14:24 | 03 июля
Переход на выплаты пособий и социальных выплат через карту «Мир» продлили до 1 октября
13:30 | 03 июля
Президент России Владимир Путин принял решение о присвоении Саратову звания "Город трудовой доблести"
12:37 | 03 июля
4 июля в области заканчивается реализация единых социальных проездных билетов на июль
11:40 | 03 июля
За полгода на ПривЖД на 40% снижено число случаев травмирования граждан
10:48 | 03 июля
Жительница Саратова лишилась 14 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банка
09:58 | 03 июля
В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Переход на выплаты пособий и социальных выплат через карту «Мир» продлили до 1 октября

Новости


Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2020 г. срок обязательного использования карты платежной системы «Мир» при получении пособий и социальных выплат перенесён на 1 октября 2020 года.

Речь идёт о следующих выплатах по линии министерства труда и социальной защиты: пособие по безработице, пособие на ребенка, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

Обращаем внимание, что если граждане получают пособия или социальные выплаты через «Почту России» или на счет в банке, дополнительно заводить карту «Мир» не нужно.