Переход на выплаты пособий и социальных выплат через карту «Мир» продлили до 1 октября
Согласно Постановлению Правительства РФ от 25.06.2020 г. срок обязательного использования карты платежной системы «Мир» при получении пособий и социальных выплат перенесён на 1 октября 2020 года.
Речь идёт о следующих выплатах по линии министерства труда и социальной защиты: пособие по безработице, пособие на ребенка, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.
Обращаем внимание, что если граждане получают пособия или социальные выплаты через «Почту России» или на счет в банке, дополнительно заводить карту «Мир» не нужно.