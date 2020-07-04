Переход на выплаты пособий и социальных выплат через карту «Мир» продлили до 1 октября

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Речь идёт о следующих выплатах по линии министерства труда и социальной защиты: пособие по безработице, пособие на ребенка, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях на ранних сроках беременности, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет, а также единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.Обращаем внимание, что если граждане получают пособия или социальные выплаты через «Почту России» или на счет в банке, дополнительно заводить карту «Мир» не нужно.