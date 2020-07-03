Президент России Владимир Путин принял решение о присвоении Саратову звания "Город трудовой доблести"

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Его провел президент РФ Владимир Путин.В ходе собрания большое внимание было уделено вопросу учреждения почётного звания «Город трудовой доблести»."Эта инициатива получила поистине всенародную поддержку и позволит по‑особому подчеркнуть самоотверженный подвиг тружеников тыла, беспрецедентную, героическую – по своим масштабам, по организации, по силе воли, духа людей – эвакуацию из прифронтовых районов 25 миллионов человек и почти трёх тысяч предприятий.И сегодня поражает то, как люди решали задачи столь немыслимой сложности, работали на пределе человеческих возможностей. Много примеров, когда не только рабочие, но и руководители предприятий, и министры умирали там, в грязи, умирали, когда перевозили и ставили предприятия на новом месте. Сумели переместить на тысячи километров в глубь страны целые отрасли народного хозяйства, за один‑два месяца буквально с колёс в чистом поле запустить стратегически важные производства, за год с небольшим создать, по сути, новую промышленность, новую промышленную базу, которая работала на Победу.Федеральный закон устанавливает порядок присвоения звания «Город трудовой доблести». Заявки в Российский оргкомитет «Победа» поступили от 28 городов. Сегодня их обсудим и первые решения о присвоении почётного звания примем уже в текущем, юбилейном году.При этом обращаю внимание, что в поддержку ряда заявок жители собрали многочисленные подписи, и это обязательно нужно учесть. За каждой такой подписью – глубоко личное отношение к героям Великой Отечественной войны, её подлинной истории.Память, которая бережно передаётся у нас из поколения в поколение, – самая прочная гарантия того, что мы все вместе никогда не позволим переиначить значение и итоги Победы, умалить подвиг советских людей, которые отстояли Родину и спасли народы Европы, понесли невосполнимые – и не только боевые – потери", - отметил глава государства.С соответствующими оформленными документами подали заявки 28 городов – это 23 субъекта, шесть федеральных округов.Среди соискателей Саратов. Он был представлен как город, который выпустил уникальную продукцию и по своему содержанию – топографические карты, и по количеству – 900 миллионов штук. Кроме того, каждый третий истребитель тоже родом из Саратова. Эти цифры озвучила доктор исторических наук Елена Малышева.В итоге обсуждения выступил Владимир Путин:"На мой взгляд, ничто не препятствует реализации предложений наших коллег присвоить почётные звания «Город трудовой доблести» сразу 20 городам. Аргументы здесь очевидны и убедительны и полностью соответствуют порядку и критериям Федерального закона.За бесперебойное производство военной, гражданской продукции предприятия этих городов были неоднократно удостоены орденов или красных знамён Государственного комитета обороны. Многочисленные факты личного мужества, трудового героизма жителей документально подтверждены.И конечно, хотел бы ещё раз это подчеркнуть, мы обязаны учесть мнение людей, которые собирали подписи, – искреннюю и широкую народную поддержку инициативы присвоения почётного, высокого звания «Город трудовой доблести».Все необходимые документы подпишу в самое ближайшее время.А сейчас от всей души поздравляю – и перечислю эти города – жителей Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Самары, Перми, Нижнего Тагила, Саратова, Омска, Казани, Новосибирска, Ярославля, Магнитогорска, Ижевска, Уфы, Томска, Ульяновска и Иванова, Новокузнецка, Иркутска и Боровичей – только что о них тоже было сказано.Я хочу пожелать всем вам здоровья, всем жителям этих городов, новых трудовых свершений"