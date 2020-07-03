4 июля в области заканчивается реализация единых социальных проездных билетов на июль

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В Саратовской области 4 июля заканчивается реализация единых социальных проездных билетов на июль текущего года. На сегодняшний день жители региона приобрели 73,8 тыс. социальных проездных билетов.Напомним, что продолжается действие талонов единого социального проездного билета, приобретенного в период с марта 2020 года по настоящее время. Таким образом, в июле граждане смогут реализовать свое право на льготный проезд по талонам марта, апреля, мая, июня и июля. Такой порядок будет действовать до полной отмены ограничительных мероприятий.При отказе водителей или кондукторов принимать талон единого социального проездного билета, не использованный в течение месяца, указанного на нем, необходимо обращаться на телефон горячей линии транспортного управления г.Саратова 8(845-2) 28-69-48 и министерства транспорта и дорожного хозяйства области 8(845-2) 240-240.