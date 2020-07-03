За полгода на ПривЖД на 40% снижено число случаев травмирования граждан

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По информации пресс-службы Приволжской магистрали, основной причиной несчастных случаев по-прежнему остается хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах.Для повышения безопасности граждан на железнодорожном транспорте и снижения травматизма продолжается реализация мероприятий по благоустройству инфраструктуры. В частности выполняется ремонт платформ и пешеходных переходов, наносятся полосы безопасности, устанавливаются информационные знаки и плакаты.В пресс-службе также отметили, что в указанный период случаев травмирования несовершеннолетних не зафиксировано. Для предупреждения травматизма несовершеннолетних на объектах железнодорожного транспорта сотрудники ПривЖД с января по июнь проводили разъяснительную работу в онлайн-режиме. На специализированных электронных площадках организовывали мастер-классы и игры для знакомства детей с правилами поведения на железной дороге. В июне текущего года железнодорожники участвовали в совместных рейдах с Приволжским линейным управлением МВД России на транспорте.Приволжская железная дорога призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге.