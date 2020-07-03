3 июля 2020 ПЯТНИЦА
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В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести»

Новости


В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграме.

По словам Исаева, жителя Саратова предстоит самим выбрать место, где установят стелу. В скором времени будет готов ее макет. На стеле изобразят герб города и текст указа президента о присвоении звания.

В комментариях под постом жителям предлагается поделиться мнением, где лучше всего разместить композицию.

Напомним, о присвоении Саратову звания Города трудовой доблести накануне сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».