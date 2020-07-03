В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести»
В Саратове установят стелу «Город трудовой доблести». Об этом сообщил глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграме.
По словам Исаева, жителя Саратова предстоит самим выбрать место, где установят стелу. В скором времени будет готов ее макет. На стеле изобразят герб города и текст указа президента о присвоении звания.
В комментариях под постом жителям предлагается поделиться мнением, где лучше всего разместить композицию.
Напомним, о присвоении Саратову звания Города трудовой доблести накануне сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».