Жительница Саратова лишилась 14 тысяч рублей, поверив мнимому сотруднику банка

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По информации пресс-службы Главка, на телефон жительницы Заводского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший пояснил, что по ее карте проводятся мошеннические действия, а для предотвращения махинаций и сохранения денежных средств необходимо продиктовать пароли, которые придут в смс-сообщениях, а также код на оборотной стороне банковской карты. Решив обезопасить сбережения, женщина предоставила требуемую информацию, после чего «сотрудник банка» спешно прервал разговор, а со счетов женщины пропало около 14 тысяч рублей.ГУ МВД России по Саратовской области напоминает призывает не верить звонкам незнакомцев и никому не сообщать номера банковских счетов и карт, а также пароли из смс-сообщений, отмечая, что сотрудники банка никогда не требуют эту информацию.О фактах мошенничества необходимо незамедлительно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного – 102).