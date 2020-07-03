Подведены итоги XIII областного фестиваля эстрадной музыки «Новобурасские аккорды»

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По информации организаторов, в фестивале приняли участие 17 коллективов из 11 районов и Саратова, которые представили 27 номеров.Лидерами по количеству просмотров и лайков стали два коллектива, имеющих звание «Народный». Это вокальная студия «Ультрамарин» Красноармейского РДК (руководитель Луиза Каляева) и ансамбль песни «Микрофон» ГАУК «СОЦНТ» (руководитель Татьяна Ходырева). Оба коллектива будут награждены дипломами зрительских симпатий и сувенирами.