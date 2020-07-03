Название лотереи стало именем новорожденного ребенка – Флогмолл

просмотров: 375

Иван и Елена Одинцовы не могли зачать ребенка, которого очень хотели, в течение шести лет. Они не отчаивались, но уже начали подумывать о перспективе усыновления. Однажды Иван увидел в интернете рекламу лотереи. Терять было нечего, поэтому будущий папа решил рискнуть и выиграл процедуру ЭКО. Прямо во время пандемии, когда вокруг царила паника, супружеская пара стала еще счастливее – 13 мая у них родился первенец.Оригинальное и запоминающееся имя Флогмолл мальчику предложила дать мама Елена, которую захлестнули эмоции. Ее главное желание – пусть сыну в жизни везет так же, как повезло его родителям с ним. Иван не стал возражать, а поддержал супругу.