В селе Пады Балашовского района выявлен объект культурного наследия, построенный в начале XX века

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Постройка находится в Балашовском районе – в селе Пады на улице Певунова, 5.Согласно собранным архивным данным в 1911 году севернее здания волостного правления земством была построена двухэтажная школа с двором, кованными воротами и флигелем. В настоящее время здесь размещается Падовская средняя школа. На прилегающей территории в советское время были построены библиотека с краеведческим музеем, котельная, разбита спортивная площадка.Вопрос о наличии у здания и ворот признаков объекта культурного наследия ранее рассматривался на заседании общественного научно-методического совета. Все 10 присутствующих участников высказались в пользу включения здания в список объектов, в связи с чем управлением утвержден соответствующий приказ. В данный момент ведомством ведется сбор информации для утверждения границ территорий объекта культурного наследия.