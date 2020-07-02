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Губернатор Валерий Радаев обратился к жителям Саратовской области и поблагодарил их за участие в голосовании по поправкам в Конституцию

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Губернатор Валерий Радаев обратился к жителям Саратовской области и поблагодарил их за участие в голосовании по поправкам в Конституцию:

«Уважаемые саратовцы!

Состоялось голосование по принятию поправок в Конституцию. Это очень важное событие, определяющее будущее страны, которое основывается на базовых принципах социального государства, на всесторонней поддержке жителей.
Саратовский регион показал высокую активность. На участки голосования приходили семьями, младшее и старшее поколение.

Я искренне хочу поблагодарить всех за этот гражданский шаг, неравнодушное отношение. Вы проявили свою патриотическую позицию, ответственность за судьбу России.

Огромное спасибо всем, кто поддержал Саратов, чтобы ему присвоили звание города трудовой доблести, которого он достоин.

Саратовская область сказала «Да» поправкам в Конституцию, проголосовала за будущее нашей Родины».