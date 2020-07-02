Татьяна Гаранина провела совещание по подготовке перехода муниципальных школ искусств на региональный уровень

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Провела совещание министр культуры области Татьяна Гаранина. В видеоконференции приняли участие первый заместитель министра культуры области Татьяна Астафьева, директор Саратовского областного учебно-методического центра Светлана Неводчикова, специалисты учебно-методического центра, представители администраций 10 районов: Екатериновского, Красноармейского, Балашовского, Краснопартизанского, Новобурасского, Хвалынского, Аткарского, Марксовского, Вольского муниципальных районов и города Шиханы, а также директора 14 муниципальных детских школ искусств из этих районов, переход которых на региональный уровень планируется осуществить в 2021 году.Открывая совещание, министр культуры области Татьяна Гаранина отметила, что работа по подготовке перехода муниципальных школ искусств на региональный уровень идет в штатном режиме, все возникающие вопросы решаются на местах.Далее министр подробнее остановилась на основных итогах выездов рабочей группы в районы. Она назвала главные направления, по которым был проведен анализ деятельности школ, и обозначила ряд проблем, которые были выявлены в процессе анализа. Так, обеспокоенность вызывает техническое состояние зданий школ, многие из которых требуют капитального или текущего ремонта. Решением этой проблемы может быть вхождение в областные и государственные программы. Остро стоит вопрос нехватки молодых педагогических кадров, обеспечения их жильем. Много вопросов остается по сохранности контингента учащихся, формированию штатного расписания, повышению уровня профессиональной компетентности педагогов.В завершение своего выступления Татьяна Гаранина подчеркнула, что решения по всем проблемным вопросам должны быть отражены в программах развития, которые разрабатываются каждой школой на три года.Совещание продолжила директор Саратовского областного учебно-методического центра Светлана Неводчикова. Она представила анализ основных направлений деятельности детских школ искусств, переходящих в областную собственность с 1 января 2021 года. Особое внимание директор методцентра уделила проблемам корректировки штатного расписания школ, результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг, развитию платных услуг, участию в областных творческих конкурсах, созданию позитивного имиджа учреждений в публичном пространстве – это касается как внешнего вида школы и прилегающей к ней территории, так и грамотного позиционирования в СМИ и соцсетях.Директор учебно-методического центра еще раз напомнила о важности работы над программами развития школ. Они должны быть обновлены, наполнены конкретным содержанием по тем показателям, которые уже не раз обсуждались на всех уровнях. Руководителям школ нужно будет не только разработать свою программу, но и защитить ее в министерстве культуры.После выступления Светланы Неводчиковой специалисты Саратовского областного учебно-методического центра более детально прокомментировали каждое из направлений деятельности ДШИ, а именно: учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности, нормативно-правовую документацию, техническое состояние и соблюдение требований безопасности, организацию финансово-экономической деятельности при переходе муниципальных учреждений в государственную собственность.Подводя итоги видеоконференции, министр культуры Татьяна Гаранина выразила уверенность в том, что плановое выполнение мероприятий дорожной карты по переходу муниципальных учреждений дополнительного образования на региональный уровень зависит от совместной, слаженной работы руководителей ДШИ, муниципальной власти, министерства культуры области и учебно-методического центра. В свою очередь участники совещания поблагодарили организаторов встречи за большую методическую и практическую помощь в работе и поддержку дополнительного образования детей, - сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.