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Саратовскому учителю присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»

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Президент России Владимир Путин подписал указ от 29.06.2020 №431 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». Среди отмеченных есть и учитель из Саратовской области.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвоено Наталии Чулановой, учителю русского языка и литературы Лицея гуманитарных наук города Саратова.

Наталия Анатольевна 25 лет работает в школе учителем русского языка и литературы: сначала в школе №59 в Комсомольском поселке г. Саратова, а с 2002 года по настоящее время – в Лицее гуманитарных наук.

Она финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2010», была экспертом конкурсного отбора лучших учителей Саратовской области, является членом экспертной группы по проверке результатов ОГЭ и ЕГЭ.

Самая главная заслуга Наталии Анатольевны – это, конечно же, ее ученики и их успехи. За годы работы 5 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Педагог воспитала победителей и призеров муниципального, регионального и всероссийского этапов олимпиады по русскому языку и литературе (Анастасия Колокольникова – абсолютный победитель заключительного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку; Тимофей Тетерин, Яна Кубракова – победители регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку; Вероника Федорова – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку; Денис Кедяров – призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады по литературе; Яна Кубракова – призер регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку).

За достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Наталия Чуланова была занесена на Доску почета работников образования Саратовской области, награждена почетной грамотой победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации и является лауреатом премии «Признание» 2017 года.