В июле будет перечислена дополнительная финансовая помощь регионам

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Половину суммы - 100 млрд рублей - Минфин России перечислил в конце мая 56 регионам. Средства были направлены для оперативной поддержки бюджетов тех регионов, которые столкнулись со снижением доходов уже в апреле текущего года.Анализ поступлений доходов на 1 июня не выявил тенденций к серьезному ухудшению наполняемости региональных бюджетов. Поэтому предоставление второй части поддержки целесообразно осуществлять по итогам исполнения бюджетов за I полугодие в июле.В целом, концептуальные подходы, которые использовались при распределении первого транша поддержки, справедливы и актуальны, поэтому их следует сохранить.Оставшиеся средства будут распределены между регионами исходя из оценки снижения фактических поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ на 1 июля 2020 года по сравнению с объемом поступлений доходов 2019 года, проиндексированного на прогнозный темп роста доходов и с учетом доли первоочередных расходов. Финансовую поддержку предлагается предоставить регионам с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности, не превышающим коэффициент 1,5.Это позволит осуществить справедливое распределение финансовой помощи на основе потребностей каждого региона. Соответствующие подходы обсудили на заседании Правительственной комиссии по региональному развитию.