2 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
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13:23 | 02 июля
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12:30 | 02 июля
В июле будет перечислена дополнительная финансовая помощь регионам
11:36 | 02 июля
Клиенты Приволжской железной дороги выбирают электронный документооборот при оформлении грузовых перевозок
10:40 | 02 июля
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09:41 | 02 июля
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Клиенты Приволжской железной дороги выбирают электронный документооборот при оформлении грузовых перевозок

Новости
Клиенты Приволжской железной дороги выбирают электронный документооборот при оформлении грузовых перевозок

На Приволжской железной дороге созданы все необходимые условия для оформления документов на перевозку грузов с помощью цифровых сервисов, что особенно значимо в текущей эпидемиологической обстановке.

К примеру, ежемесячно растет число клиентов, пользующихся системой АС ЭТРАН ("Электронная Транспортная Накладная"). Данный сервис позволяет оформлять документы с применением электронной подписи. На текущий момент к АС ЭТРАН подключено 490 организаций, месяц назад этим сервисом пользовались 465 клиентов.

За 6 месяцев 2020 года на территории Приволжской магистрали дистанционно оформлено более 570 тыс. грузовых документов (это порядка 70% от общего количества).