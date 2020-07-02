Клиенты Приволжской железной дороги выбирают электронный документооборот при оформлении грузовых перевозок

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К примеру, ежемесячно растет число клиентов, пользующихся системой АС ЭТРАН ("Электронная Транспортная Накладная"). Данный сервис позволяет оформлять документы с применением электронной подписи. На текущий момент к АС ЭТРАН подключено 490 организаций, месяц назад этим сервисом пользовались 465 клиентов.За 6 месяцев 2020 года на территории Приволжской магистрали дистанционно оформлено более 570 тыс. грузовых документов (это порядка 70% от общего количества).