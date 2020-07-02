Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 6 на 7 июля

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Объезд возможен через переезд на 6 км ст. Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.