2 июля 2020 ЧЕТВЕРГ
Новости
19:22 | 02 июля
Название лотереи стало именем новорожденного ребенка – Флогмолл
16:09 | 02 июля
В селе Пады Балашовского района выявлен объект культурного наследия, построенный в начале XX века
15:15 | 02 июля
Губернатор Валерий Радаев обратился к жителям Саратовской области и поблагодарил их за участие в голосовании по поправкам в Конституцию
14:18 | 02 июля
Татьяна Гаранина провела совещание по подготовке перехода муниципальных школ искусств на региональный уровень
13:23 | 02 июля
Саратовскому учителю присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»
12:30 | 02 июля
В июле будет перечислена дополнительная финансовая помощь регионам
11:36 | 02 июля
Клиенты Приволжской железной дороги выбирают электронный документооборот при оформлении грузовых перевозок
10:40 | 02 июля
Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 6 на 7 июля
09:41 | 02 июля
Игорь Комаров заслушал доклады о ходе в регионах ПФО Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ
09:00 | 02 июля
В Саратовской области прошел основной день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федераци
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 6 на 7 июля

Новости


В связи с ремонтными работами с 23:00 6 июля до 6:00 7 июля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).

Объезд возможен через переезд на 6 км ст. Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).

Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.