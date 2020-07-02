Железнодорожный переезд в Заводском районе Саратова будет временно закрыт в ночь с 6 на 7 июля
В связи с ремонтными работами с 23:00 6 июля до 6:00 7 июля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 5 км перегона Саратов-3 – Примыкание (пересечение с Ново-Астраханским шоссе в Заводском районе Саратова).
Объезд возможен через переезд на 6 км ст. Примыкание (пересечение с 5-м Динамовским проездом в Заводском районе Саратова).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.