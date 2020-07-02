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В Саратовской области прошел основной день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федераци

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В период проведения голосования до дня общероссийского голосования в Саратовской области работали 1809 участков для голосования.

1 июля в области открылись 1809 основных и 39 временных участков голосования (в лечебных учреждениях). Комплексами обработки избирательных бюллетеней были оборудованы 284 участка для голосования.

Всего для голосования было изготовлено 1 млн 911 тысяч 307 бюллетеней.

С 25 по 30 июня можно было проголосовать заранее – в участковых избирательных комиссиях, на придомовых территориях и на дому.

К первому июля проголосовали уже 66,35% жителей в целом по Саратовской области и 63,93% – в городе Саратове.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора все участники голосования, члены избирательных комиссий обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. На каждом участке обеспечен температурный контроль, а сам участок в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами.

1 июля проголосовать можно было в участковой избирательной комиссии или на дому с 08:00 до 20:00 часов.

Также, участники голосования, которые заранее воспользовались процедурой «Мобильный избиратель», смогли проголосовать по месту своего нахождения. Всего на территории Саратовской области процедурой «Мобильный избиратель» воспользовались 38 632 участника голосования, в том числе в городе Саратове было подано 10 979 заявлений. Эти граждане смогли проголосовать не по месту регистрации, а на выбранном ими участке голосования.