В Саратовской области прошел основной день общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федераци

просмотров: 164

1 июля в области открылись 1809 основных и 39 временных участков голосования (в лечебных учреждениях). Комплексами обработки избирательных бюллетеней были оборудованы 284 участка для голосования.Всего для голосования было изготовлено 1 млн 911 тысяч 307 бюллетеней.С 25 по 30 июня можно было проголосовать заранее – в участковых избирательных комиссиях, на придомовых территориях и на дому.К первому июля проголосовали уже 66,35% жителей в целом по Саратовской области и 63,93% – в городе Саратове.В соответствии с требованиями Роспотребнадзора все участники голосования, члены избирательных комиссий обеспечены масками, перчатками, дезинфицирующими средствами. На каждом участке обеспечен температурный контроль, а сам участок в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами.1 июля проголосовать можно было в участковой избирательной комиссии или на дому с 08:00 до 20:00 часов.Также, участники голосования, которые заранее воспользовались процедурой «Мобильный избиратель», смогли проголосовать по месту своего нахождения. Всего на территории Саратовской области процедурой «Мобильный избиратель» воспользовались 38 632 участника голосования, в том числе в городе Саратове было подано 10 979 заявлений. Эти граждане смогли проголосовать не по месту регистрации, а на выбранном ими участке голосования.