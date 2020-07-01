Около трети киосков по продаже печатной продукции работают с нарушениями

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, проводимая инвентаризация показала, что в ряде случаев там, где должны находиться газетные и журнальные киоски, участки используется не по целевому назначению, в частности, для продажи цветов или пищевой продукции. Также проверки выявили, что у ряда нестационарных торговых точек по продаже прессы истек срок аренды участков.В настоящее время в отношении 25 предпринимателей направлены иски об освобождении земельных участков в связи с окончанием срока аренды, владельцы 12 торговых объектов получили претензии о взыскании необоснованного обогащения, еще 9 арендаторов предупредили о необходимости использования участков в соответствии с целями предоставления.Согласно действующему законодательству, муниципалитет требует освободить земельные участки, на которые отсутствуют права у третьих лиц. После приведения участка в нормативное состояние городские власти смогут инициировать новые конкурсные процедуры по предоставлению земли в аренду.