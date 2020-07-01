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Хризотил позволяет сделать частные дома доступными для граждан России

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Хризотил позволяет сделать частные дома доступными для граждан России


Комбинат АО «Оренбургские минералы» успешно реализует проект строительства сборных каркасных домов с высокой долей экономичных и надежных строительных материалов в городе Ясном Оренбургской области. Это позволяет многим людям обзавестись собственным недорогим жильем за городом.

Строительными материалами для каркасных домов выступают хризотилцементные листы – их используют в качестве опалубки для фундамента, а также для стен и перекрытий индивидуальных домов, проложенных утеплителем. Крыши домов делают из асбестоцементных волнистых листов по деревянным стойкам, стропилам, балкам и обрешетке.

Причина, по которой используются материалы из хризотила, – их надежность и доступность. Жилые дома, построенные в рамках программы по технологии «Оренбургских минералов», легко выдерживают сильные ветра, летний зной, перепады температур. Хризотиловое волокно устойчиво к низким и высоким температурам, механическому воздействию, является естественным термоизолирующим материалом, не боится эрозии, не горит, на плавится, не проводит электричество. Дома, построенные в Ясном из хризотилцементных материалов, обладают своеобразной системой «пассивной пожарной безопасности».

Комбинат выпускает жилые дома как по индивидуальным проектам, так и дома в формате 2-х, 3-х и 4-х квартирных домов. В двухквартирном доме с площадью застройки 167,21 м² предусмотрены квартиры с общей площадью в 74,44 м², жилой – 49,56 м². В доме есть две жилых комнаты, коридор, раздельный санузел и ванная комната, кухня, гостиная.