Отчет Центробанка за 2019 год прокомментировал Михаил Романов
В Государственной Думе состоялось пленарное заседание, в рамках которого глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила отчет Центробанка за 2019 год. Выступление прокомментировал депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.
Как отметил парламентарий, около месяца назад Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил в Государственной Думе с экономическими прогнозами, которые коррелируются с позитивными финансовыми показателями отчета Центробанка. По словам Михаила Романова, даже в ситуации обусловленной пандемией всемирного экономического кризиса стабильность российской экономики, достигнутая в докризисный период, гарантирует устойчивость национальной финансовой системы. Меры Правительства по поддержке бизнеса вовремя купировали последствия остановки работы предприятий из-за ограничений, связанных с пандемией. Результат – до минимума сокращены риски снижения темпов развития национальной экономики.
Михаил Романов подчеркнул: для формирования устойчивой и эффективной финансовой политики после кризиса Государственная Дума, Правительство РФ и Центральный банк РФ имеют все необходимые ресурсы.