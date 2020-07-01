Отчет Центробанка за 2019 год прокомментировал Михаил Романов

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Как отметил парламентарий, около месяца назад Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил в Государственной Думе с экономическими прогнозами, которые коррелируются с позитивными финансовыми показателями отчета Центробанка. По словам Михаила Романова, даже в ситуации обусловленной пандемией всемирного экономического кризиса стабильность российской экономики, достигнутая в докризисный период, гарантирует устойчивость национальной финансовой системы. Меры Правительства по поддержке бизнеса вовремя купировали последствия остановки работы предприятий из-за ограничений, связанных с пандемией. Результат – до минимума сокращены риски снижения темпов развития национальной экономики.Михаил Романов подчеркнул: для формирования устойчивой и эффективной финансовой политики после кризиса Государственная Дума, Правительство РФ и Центральный банк РФ имеют все необходимые ресурсы.