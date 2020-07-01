1 июля 2020 СРЕДА
Новости
18:17 | 30 июня
Президент России Владимир Путин: "Мы голосуем за страну, в которой хотим жить"
17:00 | 30 июня
В школы олимпийского резерва области поступает новое оборудование и инвентарь
15:53 | 30 июня
Около трети киосков по продаже печатной продукции работают с нарушениями
14:40 | 30 июня
Для саратовских выпускников устроили «Челлендж пожеланий и поздравлений»
13:33 | 30 июня
Вячеслав Володин прокомментировал возможность присвоения Саратову звания Города трудовой доблести
12:42 | 30 июня
Хризотил позволяет сделать частные дома доступными для граждан России
11:38 | 30 июня
Герой России назвал самые важные поправки в Конституцию
10:45 | 30 июня
Отчет Центробанка за 2019 год прокомментировал Михаил Романов
09:54 | 30 июня
Билеты на верхние места в купейные вагоны можно приобрести со скидкой 40%
09:00 | 30 июня
В Саратовской области явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 40%
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Отчет Центробанка за 2019 год прокомментировал Михаил Романов

Новости
Отчет Центробанка за 2019 год прокомментировал Михаил Романов


В Государственной Думе состоялось пленарное заседание, в рамках которого глава ЦБ Эльвира Набиуллина представила отчет Центробанка за 2019 год. Выступление прокомментировал депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Валентинович Романов.

Как отметил парламентарий, около месяца назад Министр экономического развития РФ Максим Решетников выступил в Государственной Думе с экономическими прогнозами, которые коррелируются с позитивными финансовыми показателями отчета Центробанка. По словам Михаила Романова, даже в ситуации обусловленной пандемией всемирного экономического кризиса стабильность российской экономики, достигнутая в докризисный период, гарантирует устойчивость национальной финансовой системы. Меры Правительства по поддержке бизнеса вовремя купировали последствия остановки работы предприятий из-за ограничений, связанных с пандемией. Результат – до минимума сокращены риски снижения темпов развития национальной экономики.

Михаил Романов подчеркнул: для формирования устойчивой и эффективной финансовой политики после кризиса Государственная Дума, Правительство РФ и Центральный банк РФ имеют все необходимые ресурсы.