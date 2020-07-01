Вячеслав Володин прокомментировал возможность присвоения Саратову звания Города трудовой доблести
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в интервью телеканалу рассказал о том, как Саратову получить звание «Города трудовой доблести».
– Саратов сейчас борется за почетное звание «Город трудовой доблести». На ваш взгляд, какие шансы у Саратова и могут ли что-то сделать сами жители, чтобы наш любимый город получил это достойное и почетное звание?
– Надо, в первую очередь, эти вопросы адресовать нам к себе, потому что это та ситуация, которая от нас зависит. Не от решений чиновников. Насколько я знаю, оно вынесено на обсуждение, и при голосовании за Конституцию можно будет высказаться в поддержку принятия такого решения. Поэтому если мы посчитаем для себя необходимым, чтобы Саратов получил такой статус, значит, у нас все получится. Просто надо, во-первых, осознать, что Саратов уникальный город со своей историей. Прифронтовой город, причем единственный крупный город, находящийся в непосредственной близости к Сталинградскому фронту. 680 тысяч человек ушли на фронт. Каждый второй погиб, защищая нашу страну. Вот вдумайтесь: это коснулось каждой семьи. И поэтому для нас очень важно, чтобы город имел такой статус — статус Города трудовой доблести. Здесь ковалась победа. В Энгельсе формировались полки женской авиации. Девчата из Энгельса уходили в бой.
Запись интервью по ссылке: https://gtrk-saratov.ru/intervyu-vyacheslava-volodina-gorod-trudovoj-doblesti-kak-pomoch-saratovu-poluchit-eto-zvanie-2/