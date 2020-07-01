Герой России назвал самые важные поправки в Конституцию
На телеканале «Россия24» в эфир вышел очередной выпуск ток-шоу «Мнения». Гости собрались в студии, чтобы обсудить вынесенные на всероссийское голосование поправки в Конституцию.
Герой России Александр Янклович высказался по поводу нескольких предложенных изменений. В начале своего выступления он отметил, что для каждого гражданина важно отдать свой голос на предстоящем голосовании. Одной из самых важных поправок председатель Саратовского регионального отделения общероссийской общественной организации «Саратовская Ассоциация Героев» считает поправку о суверенитете страны и территориальной целостности:
- На территории Саратовской области мы это не так остро может быть ощущаем, как жители других регионов - Калининградской, Псковской областей, жители Дальнего Востока, а если быть точнее - Курильских островов. Во многом звучат призывы поделиться территорией - Россия большая, давайте что - то отдадим. Сегодня закрепляется статья Конституции, которая исконно важна для жителей многих регионов, что даже призывы к нарушению территориальной целостности - они будут недопустимы. Для меня это очень важно».
С ещё одной поправкой, по мнению Александра Янкловича, страна уже опоздала. Статья о сохранении исторической правды должна была быть внесена, когда Конституция еще только писалась:
- Что сегодня происходит? Мы не только даем возможность за границей нашей страны исказить историю, но и внутри страны звучат призывы обелить преступников времен Великой Отечественной Войны, умалить подвиги наших Героев: «Да не было там никакого Талалихина…, да он там не первый…и не его самолёт» - и множество таких высказываний. Есть те, кто разрушает памятники. Для них даже слово вандал - несколько больше, чем они заслуживают. Когда люди жарят шашлыки на вечном огне - это ли не умаление подвига нашего народа, издевательство над ним? Я из семьи военных, сам прошел не одну военную кампанию, несколько раз был ранен. Сохранение исторической памяти для меня - очень важно.
Александр Янклович призвал поддержать на голосовании Саратов, который претендует на звание города трудовой доблести:
- Огромное количество городов заслужено претендует на это высокое звание. Саратов в годы Великой Отечественной войны был городом - госпиталем, городом промышленным. Каждый второй литр бензина на Сталинградской битве был наш. Каждый третий военнослужащий раненный лечился у нас в Саратове. То количество военных училищ, предприятий, расположенных на территории нашего города – кто, как не Саратов, заслуживает этого высокого звания?
Полная версия программы по ссылке: https://gtrk-saratov.ru/tok-shou-mneniya-tema-golosovanie-po-popravkam-v-konstitucziyu/