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Для саратовских выпускников устроили «Челлендж пожеланий и поздравлений»

Новости
Для саратовских выпускников устроили «Челлендж пожеланий и поздравлений»

Вчерашние школьники получили более 150 посланий, пожеланий, поздравлений и праздничных видеороликов от известных саратовцев, родителей и педагогов.

В минувшую субботу, 27 июня, для выпускников общеобразовательных учреждений Саратова в дистанционном формате состоялось празднование выпускного. По информации городского комитета по образованию, в группе «Саратов. Выпуск 2020» в социальной сети "ВКонтакте" был организован «Челлендж пожеланий и поздравлений» для выпускников школ от представителей органов власти, учебных заведений, общественности, ветеранов, известных медийных личностей нашего города.

В своем обращении к выпускникам глава муниципального образования «Город Саратов» Михаил Исаев отметил: «Вы – будущее и надежда нашего города и нашей страны. Верьте в свои силы, ставьте перед собой высокие цели и настойчиво добивайтесь желаемого. Успехов вам, счастья и удачи!».

Выпускников также поздравили ветеран Великой Отечественной войны Николай Соков, комиссар Кировского, Волжского и Фрунзенского районов Саратова Олег Садомов, начальник Главного управления МЧС России по Саратовской области Алексей Татаркин, заслуженный артист России и директор академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева Игорь Баголей.

Специально для выпускников школ, гимназий и лицеев свои видеообращения записали ректоры СГТУ имени Гагарина, СГАУ имени Вавилова, Консерватории имени Собинова и СГЮА.

Напутствия и пожелания выпускникам школ разместили региональная общественная организация трезвости и здоровья, региональное отделение Российского движения школьников и Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», а также представители ГТРК «Саратов» и радиостанции «Европа Плюс Саратов».