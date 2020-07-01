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Билеты на верхние места в купейные вагоны можно приобрести со скидкой 40%

Новости
Билеты на верхние места в купейные вагоны можно приобрести со скидкой 40%


До 6 июля включительно пассажиры поездов дальнего следования могут оформить проездные документы на верхние места купейных вагонов со скидкой от 40% в рамках акции «Летний ценопад».

По информации пресс-службы ПривЖД, приобретение билетов по выгодным ценам доступно более чем для 100 поездов, курсирующих во внутригосударственном сообщении по 31 июля включительно.

Полный список поездов, участвующих в акции, и условия ее проведения опубликованы на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции».

Оформить билет со скидкой можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах АО «ФПК».

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Количество мест по скидке ограничено.