1 июля 2020 СРЕДА
Новости
18:17 | 30 июня
Президент России Владимир Путин: "Мы голосуем за страну, в которой хотим жить"
17:00 | 30 июня
В школы олимпийского резерва области поступает новое оборудование и инвентарь
15:53 | 30 июня
Около трети киосков по продаже печатной продукции работают с нарушениями
14:40 | 30 июня
Для саратовских выпускников устроили «Челлендж пожеланий и поздравлений»
13:33 | 30 июня
Вячеслав Володин прокомментировал возможность присвоения Саратову звания Города трудовой доблести
12:42 | 30 июня
Хризотил позволяет сделать частные дома доступными для граждан России
11:38 | 30 июня
Герой России назвал самые важные поправки в Конституцию
10:45 | 30 июня
Отчет Центробанка за 2019 год прокомментировал Михаил Романов
09:54 | 30 июня
Билеты на верхние места в купейные вагоны можно приобрести со скидкой 40%
09:00 | 30 июня
В Саратовской области явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 40%
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

В Саратовской области явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 40%

Новости


О том, как проходит голосование в регионе, рассказала председатель избирательной комиссии области Ирина Романова в ходе брифинга.

Она сообщила, что по итогам 4 дней голосования явка превысила 40 %.

- В области работают 1809 участков для голосования, еще 39 временных участков откроются 1 июля в лечебных учреждениях. Голосование проходит в штатном режиме, граждане активно голосуют как на стационарных участках, так и вне помещения и на дому. Я слышу много разных мнений об организации голосования, но больше всего отзывов положительных. Люди довольны безопасностью и прозрачностью голосования. Все участники процесса обеспечены средствами индивидуальной защиты. На каждом участке работают волонтеры, которые ведут разъяснительную работу о порядке голосования, ориентируют избирателей на участке. Также на участках работают более 19 тысяч наблюдателей. Это добровольцы, которые следят за обеспечением порядка, прозрачностью и легитимностью процесса, - рассказала Ирина Романова.

Председатель избиркома обратила внимание присутствующих и на негативные публикации в СМИ.

- Наряду с положительными отзывами, к сожалению, есть и жалобы. В каждой ситуации мы разбираемся, и при проверке, в большинстве случаев, информация оказывается ложной. Чем ближе день голосования, тем больше в интернете появляется фейковой информации о нарушениях во время голосования. Это откровенные провокации с целью дестабилизировать ситуацию. В случаях, где действительно допущены нарушения по порядку голосования, мы реагируем оперативно, - заявила председатель избиркома.

Напомним, общероссийское голосование началось 25 июня. До 1 июля все 1809 участков для голосования работают с 8.00 до 20.00. Одновременно идет голосование на дому. Заявки для голосования в такой форме подали 205 тысяч жителей области. Возможность голосования на дому предусмотрена для всех желающих до 1 июля 17.00. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию и назначить время и дату.