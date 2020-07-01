В Саратовской области явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ превысила 40%

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Она сообщила, что по итогам 4 дней голосования явка превысила 40 %.- В области работают 1809 участков для голосования, еще 39 временных участков откроются 1 июля в лечебных учреждениях. Голосование проходит в штатном режиме, граждане активно голосуют как на стационарных участках, так и вне помещения и на дому. Я слышу много разных мнений об организации голосования, но больше всего отзывов положительных. Люди довольны безопасностью и прозрачностью голосования. Все участники процесса обеспечены средствами индивидуальной защиты. На каждом участке работают волонтеры, которые ведут разъяснительную работу о порядке голосования, ориентируют избирателей на участке. Также на участках работают более 19 тысяч наблюдателей. Это добровольцы, которые следят за обеспечением порядка, прозрачностью и легитимностью процесса, - рассказала Ирина Романова.Председатель избиркома обратила внимание присутствующих и на негативные публикации в СМИ.- Наряду с положительными отзывами, к сожалению, есть и жалобы. В каждой ситуации мы разбираемся, и при проверке, в большинстве случаев, информация оказывается ложной. Чем ближе день голосования, тем больше в интернете появляется фейковой информации о нарушениях во время голосования. Это откровенные провокации с целью дестабилизировать ситуацию. В случаях, где действительно допущены нарушения по порядку голосования, мы реагируем оперативно, - заявила председатель избиркома.Напомним, общероссийское голосование началось 25 июня. До 1 июля все 1809 участков для голосования работают с 8.00 до 20.00. Одновременно идет голосование на дому. Заявки для голосования в такой форме подали 205 тысяч жителей области. Возможность голосования на дому предусмотрена для всех желающих до 1 июля 17.00. Для этого необходимо позвонить в участковую избирательную комиссию и назначить время и дату.