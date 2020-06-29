Наталья Кривенцова: «Изменения в Конституцию активно обсуждаются родительской общественностью»

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«Мы с родителями активно обсуждаем поправки, предложенные в Основной закон страны. Очень важно, что целый блок касается роли семьи и поддержки семейных традиций. По сути, Конституция сформирует отношение к семье как к базовой ценности.Для каждого родителя крайне важно, что семья и дети становятся смыслом государственной политики нашей страны. И сейчас так и происходит. Реализуются национальные проекты, которые работают на детство, благо ребенка и семьи в целом – в первую очередь, это «Демография» и «Образование». Хорошей поддержкой являются и различные выплаты для семей с детьми, в том числе и материнский капитал.Поправки в Конституцию на высшем уровне закрепят ту поддержку, которую семьи с детьми сейчас получают. Семье обеспечат гарантированную защиту государства. Как руководителя фонда «Родительская лига» меня это очень радует», - поделилась Наталья Кривенцова.