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Технологии Viatti, автомобиль и советы экспертов

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Технологии Viatti, автомобиль и советы экспертов


Оптимизировать затраты на личный автомобиль стоит без ущерба качеству и безопасности. Эксперты Шинного бизнеса Группы «Татнефть» KAMA TYRES сформировали рекомендации для выбора летних шин с целью обеспечения комфортной езды и оптимизации бюджета на примере продукции бренда Viatti.

Какой бы доступной не была цена, продукт должен обладать высокими потребительскими характеристиками. Это позволит сократить расход топлива, улучшить управляемость и сделать езду более комфортной.

Летние линейки Viatti поглощают удары при преодолении неровностей, и уверенно проходят скоростные маневры благодаря технологии VRF. А система Hydro Safe осуществляет эффективный отвод воды из пятна контакта с дорогой, разбивает водную пленку и быстро отводит влагу через продольные канавки.

Эксперты рекомендуют асимметричный рисунок шин, с которым эффективно используются как внешняя сторона шины для повышения устойчивости и управляемости, так и внутренняя — для повышения сцепных свойств при динамичном разгоне и торможении.

Типоразмер необходимо подбирать в соответствии с заводскими инструкциями транспортного средства. Больший размер шин увеличивает нагрузку на подвеску и расход топлива, а меньший сокращает клиренс автомобиля. Отклонение от оптимального размера негативно сказывается на эксплуатационном ресурсе шин.

Согласно данным анализа продаж за I квартал, выросли покупки онлайн, что демонстрирует как собственный интернет-магазин KAMA TYRES, так и данные партнеров. Бренд Viatti в свою очередь сохраняет за собой лидирующие позиции.

«Мы ожидаем сохранение данного тренда: покупатель выбирает модель рационального потребления, где соотношение цены и качества становится ключевым мотивом покупки, а онлайн-формат покупок даже традиционного товара для физических точек будет еще долго популярен. Здесь все внимание мы уделяем совершенствованию системы обслуживания наших покупателей», — отметил и. о. исполнительного директора Торгового дома «Кама» Тимур Шарипов.

Данные технологии применяются в линейках легковых шин Viatti Strada Asimmetrico, а также в Viatti Bosco H/T, предназначенной для кроссоверов и внедорожников, которые большую часть времени передвигаются по асфальтированным дорогам в городе и за его пределами.

Источник: Autonews.ru