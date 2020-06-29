В Ивантеевском районе подходит к концу ремонт двух домов культуры
В Ивантеевском районе завершают ремонты двух домов культуры в рамках национального проекта "Культура".
На сегодняшний день ремонтные работы находятся на стадии отделки.
В Николаевском сельском Доме культуры рабочие укладывают ламинированное покрытие в зрительном зале и на сцене. Ведется подготовка стен к покраске.
В Ивановском СДК производится отделка внешних стен здания. На фасаде нанесена декоративная штукатурка, в фойе идет подготовка стен к покраске.