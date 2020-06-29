В Ивантеевском районе подходит к концу ремонт двух домов культуры

просмотров: 144

На сегодняшний день ремонтные работы находятся на стадии отделки.В Николаевском сельском Доме культуры рабочие укладывают ламинированное покрытие в зрительном зале и на сцене. Ведется подготовка стен к покраске.В Ивановском СДК производится отделка внешних стен здания. На фасаде нанесена декоративная штукатурка, в фойе идет подготовка стен к покраске.