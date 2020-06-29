В Саратовской области с 1 июля вводится налоговый режим для самозанятых

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В Саратовской области законодательная инициатива о применении специального налогового режима была разработана министерством экономического развития области в качестве антикризисной меры поддержки граждан, которые в период ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции остались без дохода.«Самозанятые граждане смогут воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки, а также мерами в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Новый налоговый режим предоставит самозанятым гражданам возможность легализовать свою предпринимательскую деятельность с минимальными издержками и вести ее в дальнейшем в простом и необременительном режиме», - отмечает министр экономического развития области Юлия Швакова.Стоит подчеркнуть, что «налог на профессиональный доход» — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан и переход на него осуществляется добровольно.Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на специальный налоговый режим, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке. Размер налоговой ставки вместо 13% составит 4% при работе с физическими лицами и 6% - с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.Преимущества стать самозанятым:· Нет отчетов и деклараций. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.· Не надо покупать контрольно-кассовую технику. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».· Нет обязанности платить страховые взносы.· Можно работать легально без регистрации в качестве ИП.· Предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 рублей. Помимо этого по инициативе Президента РФ Владимира Путина в 2020 году в рамках мер поддержки самозанятым предоставят налоговый капитал в размере 1 МРОТ (12 130 рублей).· Не нужно считать налог. Он начисляется автоматически в приложении.· Выгодные налоговые ставки и нет других обязательных платежей.· Простая регистрация через интернет.· Можно совмещать с основной работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.Перейти в статус самозанятых смогут физические лица и ИП,у которых соблюдаются следующие условия:- получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества;- не должно быть работодателя по данному виду деятельности;- не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам;- вид деятельности и условия ее осуществления не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.Действуют дополнительные ограничения, связанные с размером дохода самозанятого лица. Максимальный доход плательщика НПД не должен превышать 2,4 млн. руб. в год (при этом сумма дохода в разные месяцы может варьироваться). Если доход превысит указанный лимит, налогоплательщик должен будет платить налоги, предусмотренные другими системами налогообложения.Что касается индивидуальных предпринимателей, то они вправе перейти на уплату налога на профессиональный доход и, при этом, сохранить статус ИП. Однако, в данном случае, необходимо выполнение следующих условий:- зарегистрироваться в качестве плательщика НПД и отказаться от текущего режима налогообложения;- придерживаться ограничений для самозанятых, которые указаны выше;- при желании совершать добровольные отчисления в пенсионный фонд (с 2020 года пенсионный взнос платится добровольно).Самозанятыми, например, могут стать граждане, которые оказывают косметические услуги на дому, работают удаленно через электронные площадки, сдают жилые помещения в аренду, продают продукцию собственного производства, осуществляют перевозки пассажиров и грузов, занимаются фото или видео съемкой, проводят юридические консультации или ведут бухгалтерию, выполняют строительные и ремонтные работы.Как стать самозанятымЧтобы стать самозанятым достаточно пройти онлайн-регистрацию в приложении «Мой налог» (доступно для скачивания в Apple Store и Google Play) без личного присутствия в налоговой.Регистрация в приложении занимает несколько минут. При регистрации понадобится только паспорт для сканирования и проверки, а также фотография, которую можно сделать прямо на камеру смартфона.Также можно зарегистрироваться, обратившись в уполномоченные банки (список банков доступен по ссылке: https://npd.nalog.ru/credit-orgs/), а при отсутствии смартфона - через веб-версию приложения «Мой налог» по ссылке https://lknpd.nalog.ru/auth/login.Напомним, что налог на профессиональный доход в России начали применять с 2019 года в четырех тестовых регионах - Москве и области, Калужской области, Татарстане, с января 2020 в 19 регионах с городами-миллионниками. С учетом успешного опыта регионов с июля 2020 года налоговый режим решили масштабировать на все регионы.