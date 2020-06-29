В Саратове у цветочника украли сто одну розу

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Мужчина сообщил полицейским, что около четырех часов дня молодой человек уговорил его отдать букет из 101 розы, обещая расплатиться, как только дойдет до квартиры в соседнем доме и возьмет кошелек.Не дождавшись обещанных за букет денег, цветочник так и не заявил об инциденте в полицию. Ущерб от действий злоумышленника составил 4949 рублей.Сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый – им оказался 27-летний нигде не работающий, ранее неоднократно судимый житель Саратова. Молодой человек признался в содеянном, пояснив сотрудникам полиции, что букет подарил знакомой девушке.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».