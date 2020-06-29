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Олег Костин, министр здравоохранения Саратовской области: "Перед учреждениями здравоохранения стоит задача – постепенно возвращаться к привычному режиму работы"

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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин продолжает лично контролировать в подведомственных медицинских учреждениях ход реализации профильных региональных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Он посетил Саратовскую областную детскую клиническую больницу, где ознакомился с результатами уже проведенных работ и дальнейшими планами по модернизации учреждения.

В прошлом году за счет федерального бюджета в больнице было обновлено большое количество оборудования, в том числе установлен современный высокотехнологичный магнитно-резонансный томограф.

В этом году за счет регионального бюджета в учреждении появилась новая входная группа, которую возвели по принципу бережливой поликлиники. За счет этого увеличилось количество мест для работы дежурных администраторов, что позволило значительно сократить очередность на запись к врачам. Также установлено автоматическое оборудование для выдачи талонов и отправки документов, улучшена логистика, что позволяет повысить эффективность и скорость работы.

Олег Костин положительно оценил новую входную группу и выстроенную систему работы медперсонала. После этого он осмотрел прежний вход, который теперь планируется использовать для доступа в учреждение работников и посетителей в стационар.

В будущем планируется реконструкция старой части здания поликлиники, которая была построена в 1939 году.

Стоит отметить, что параллельно с модернизацией больница участвовала ещё в нескольких проектах, реализуемых по инициативе спикера Государственной думы ФС РФ Вячеслава Володина: ремонт тротуаров и поставка новых автомобилей для детской службы санитарной авиации.

«Значительные преобразования происходят в последнее время. Все проекты гармонично дополняют друг друга. Мы разговаривали с людьми, им стало легче, дети не сидят в очередях на прием. Всё расписано по минутам. Установлен аппарат МРТ. Это уникальный аппарат, который служит на здоровье людей», - подчеркнул министр здравоохранения области.

Он отметил, что в настоящее время перед Саратовской областной детской клинической больницей, как и перед рядом других профильных учреждений, стоит важная задача – постепенно возвращаться к привычному режиму работы после ограничительных мероприятий по новой коронавирусной инфекции. Хотя и до сегодняшнего дня необходимая медицинская помощь детям всей области здесь оказывалась беспрерывно с соблюдением мер предосторожности.

«Коронавирус не помешал оказанию помощи, особенно детям. Больница удержалась в разгар эпидемии, здесь не было ни вспышек больших, ни заноса инфекции. Это говорит о том, что и главный врач, и администрация учреждения соблюдают все нормы, которые позволяют защищать и врачей, и самых маленьких, дорогих нам пациентов», - отметил министр здравоохранения области.