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Саратовцы продолжают голосовать по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ

Новости


Саратовцы продолжают участвовать в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Во всем городе продолжают свою работу избирательные участки.

Так, на одном из стационарных избирательных участков, который находится в МОУ «СОШ №51» горожанки рассказали, почему пришли на Общероссийское голосование.

«Я пришла отдать свой голос, потому что для меня это важно. Я бабушка и хочу, чтобы для моих детей и внуков было лучше», - отметила Людмила Михайлова.

Анна Панферова отметила, что ей ближе поправка о природных ресурсах и сохранении природных богатств: «Проживая на берегу великой русской реки Волга, задумываешься о том, что сохранение экологии бассейна Волги просто необходимо нам, нашим детям и внукам и помимо всего, необходимо сохранение всех природных богатств России», - заявила жительница города.

На придомовом избирательном участке, развернутым под открытом небом, в Кировском районе города местный житель поделился мнением о процедуре голосования и предлагаемых поправках.

Саратовец Георгий Орлов отметил, что голосовать на придомовых избирательных участках очень удобно, так как на улице свежий воздух и нет никакого контакта между людьми. Он также отметил, что очень удобно проголосовать во дворе, не далеко от дома.

«Для нашей жизни эти поправки нужны», - отметил горожанин.

Необходимо отметить, что саратовцы продолжают активно поддерживать инициативу по присвоению областному центру звания «Город трудовой доблести». Сбор подписей осуществляется в зданиях, где расположены избирательные участки.

Напомним, избирательные участки работают в штатном режиме – с 08.00 до 20.00. Проголосовать можно на стационарном избирательном участке, во дворе и на дому.