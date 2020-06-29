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Медики ПривЖД вернулись домой после оказания помощи московским коллегам

Новости
Медики ПривЖД вернулись домой после оказания помощи московским коллегам

Сотрудники учреждений здравоохранения Приволжской железной дороги, командированные в Москву на помощь в борьбе с пандемией, вернулись домой.

С пациентами, инфицированными коронавирусом, работали 13 специалистов из Саратова, Волгограда и Астрахани. Среди них врачи, медицинские сестры, санитары.

Медработники оказывали помощь коллегам в нескольких московских клиниках "РЖД-Медицина", переоборудованных для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Предварительно все сотрудники прошли обучение в режиме онлайн по оказанию квалифицированной помощи, изучили методические рекомендации по диагностике и лечению COVID -19, получили сертификаты.

В командировке сотрудники пробыли больше двух месяцев. Их обеспечили жильем и питанием. Дежурства проходили в отделениях, где находились больные коронавирусом. Для безопасной работы медперсонала соблюдались все меры предосторожности. Работникам были предоставлены респираторы, защитные очки, костюмы по размерам, перчатки и бахилы. Смена средств индивидуальной защиты происходила в специально устроенных шлюзах.

Перед возвращением домой все медицинские работники прошли тестирование на наличие инфекции. В ближайшее время они приступят к своим обязанностям на основных местах работы.