Медики ПривЖД вернулись домой после оказания помощи московским коллегам

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С пациентами, инфицированными коронавирусом, работали 13 специалистов из Саратова, Волгограда и Астрахани. Среди них врачи, медицинские сестры, санитары.Медработники оказывали помощь коллегам в нескольких московских клиниках "РЖД-Медицина", переоборудованных для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Предварительно все сотрудники прошли обучение в режиме онлайн по оказанию квалифицированной помощи, изучили методические рекомендации по диагностике и лечению COVID -19, получили сертификаты.В командировке сотрудники пробыли больше двух месяцев. Их обеспечили жильем и питанием. Дежурства проходили в отделениях, где находились больные коронавирусом. Для безопасной работы медперсонала соблюдались все меры предосторожности. Работникам были предоставлены респираторы, защитные очки, костюмы по размерам, перчатки и бахилы. Смена средств индивидуальной защиты происходила в специально устроенных шлюзах.Перед возвращением домой все медицинские работники прошли тестирование на наличие инфекции. В ближайшее время они приступят к своим обязанностям на основных местах работы.