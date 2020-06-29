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Перспективу возобновления туров выходного дня из Саратова в Волгоград и обратно обсудили на онлайн-совещании

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26 июня на Приволжской железной дороге было организовано онлайн-совещание, на котором обсуждались вопросы развития межрегионального и внутреннего туризма.

В ходе мероприятия руководители пригородных компаний АО "Волгоградтранспригород" и АО "Саратовская ППК" рассказали ведущим туроператорам и представителям комитетов по туризму Волгоградской и Саратовской областей о наиболее перспективных маршрутах.

Участкики совещания обсудили возможность возобновления туров выходного дня между городами на Волге, а также организации гастрономических, этнографических, историко-культурных и экологических туров на полигоне ПривЖД.

К востребованным турам по маршрутам Саратов – Волгоград, Волгоград – Астрахань и Волгоград – Саратов в этом году могут добавиться поездки в направлении Хвалынска, села Золотое, Пензы и озера Эльтон. Организация всех поездок будет осуществляться в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.