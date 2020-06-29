Дуэт учащихся класса синтезатора МБУДО «Детская школа искусств № 8» получил Диплом Лауреата 1-й премии на дистанционном Международном Европейском конкурсе

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Почётным Дипломом награжден и преподаватель Дуэта – Ангелова И.В. Директор ДШИ № 8, кандидат искусствоведения Белоцерковский Олег Вениаминович, обладатель Сертификата «Советника по культуре» Версальской консерватории во Франции награждён Почётным орденом «За особые заслуги в образовании и науке».Дуэт учащихся Детской школы искусств № 8 вместе с педагогом приглашён Оргкомитетом конкурса в Париж с 29 декабря 2020 по 02 января 2021на GRAND GALA AWARD PARIS 2020 для участия в Финале и Гала-концерте лауреатов конкурса.