29 июня 2020 ПОНЕДЕЛЬНИК
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09:00 | 29 июня
Дуэт учащихся класса синтезатора МБУДО «Детская школа искусств № 8» получил Диплом Лауреата 1-й премии на дистанционном Международном Европейском конкурсе
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Дуэт учащихся класса синтезатора МБУДО «Детская школа искусств № 8» получил Диплом Лауреата 1-й премии на дистанционном Международном Европейском конкурсе

Новости
Дуэт учащихся класса синтезатора МБУДО «Детская школа искусств № 8» получил Диплом Лауреата 1-й премии на дистанционном Международном Европейском конкурсе

Дуэт учащихся класса синтезатора МБУДО «Детская школа искусств № 8» в составе учащихся Демьяна Цветнова и Владислава Харчевникова (класс преподавателя с 45-летним стажем Ангеловой Ирины Васильевны) получил Диплом Лауреата 1-й премии на дистанционном Международном Европейском конкурсе International Academy оf Science, Culture аnd Art «Summer Splash» в Париже.

Почётным Дипломом награжден и преподаватель Дуэта – Ангелова И.В. Директор ДШИ № 8, кандидат искусствоведения Белоцерковский Олег Вениаминович, обладатель Сертификата «Советника по культуре» Версальской консерватории во Франции награждён Почётным орденом «За особые заслуги в образовании и науке».

Дуэт учащихся Детской школы искусств № 8 вместе с педагогом приглашён Оргкомитетом конкурса в Париж с 29 декабря 2020 по 02 января 2021на GRAND GALA AWARD PARIS 2020 для участия в Финале и Гала-концерте лауреатов конкурса.