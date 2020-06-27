Влияние пандемии на бизнес и граждан
Большинство видов бизнеса - а именно 34,1 процента - не удастся восстановить после самоизоляции.
Такое мнение высказали респонденты опроса «Как изменилась жизнь после самоизоляции», организованного компанией ЛидерТаск. Еще 40,9 процента опрошенных уверены, что многим сферам предстоит долгий период восстановления.
Исходя из полученных ответов, большинство россиян считает, что процесс долгой самоизоляции глубоко затронул все отрасли предпринимательства и бизнеса в России. Однако есть и оптимисты: каждый четвертый респондент (25% от общего числа опрошенных) уверены в том, что экономическая ситуация улучшится, а перемены будут позитивными.
Российская компания разработчик ПО Органайзер ЛидерТаск, изучавшая мнение респондентов о влиянии режима самоизоляции на различные отрасли производства и предпринимательства в России, получила весьма неожиданные результаты: всего 68,2 процента опрошенных после отмены ограничительных мер вернулись к полноценной жизни. 27,3 процента респондентов по-прежнему ограничивают себя - стараются выходить на улицу только по мере необходимости, соблюдая при этом меры предосторожности.4,5 процента до сих пор продолжают находиться на самоизоляции.
Отмечая отрасли, которые наиболее пострадали от вынужденного простоя, респонденты опроса от компании ЛидерТаск на первое место поставили сферу общественного питания (68,2%). Далее идут индустрия спорта (59,1%) и красоты (40,9%), производственные отрасли (27,3%), строительство и недвижимость (18,2%). Менее всего режим самоизоляции, по мнению опрошенных, повлиял на IT-сферу (2,3%).
Около 6,7% опрошенных в настоящий момент заняты поиском новой работы, а 4,4% перешли полностью на удаленный формат.
Такие данные опроса получила компания ЛидерТаск среди своих подписчиков в возрасте от 20-ти до 60-ти лет.
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телефонный номер – 8-4852-68-58-20; электронная почта – 911@leadertask.com;
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