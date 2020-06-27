27 июня 2020 СУББОТА
Новости
21:43 | 26 июня
Лучшая кровля: управляющие компании выбирают шифер
21:40 | 26 июня
Влияние пандемии на бизнес и граждан
16:11 | 26 июня
Радищевский музей празднует 135-летие
15:18 | 26 июня
Для школьников области в онлайн-формате пройдёт праздник «Выпускной-2020»
14:26 | 26 июня
Мария Александрова приступила к тренировкам на гребном канале в Крылатском
13:47 | 26 июня
Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ: "Запланированные на 2020 год выставочные мероприятия в рамках национального проекта «Культура» будут проведены несмотря на пандемию"
12:50 | 26 июня
Спектакль Саратовского ТЮЗа "Майская ночь" принял участие в Международном онлайн-фестивале "Лучше, чем мы"
12:04 | 26 июня
Статистики дистанционно выяснили, как саратовцы участвуют в непрерывном образовании
10:48 | 26 июня
Выставочный центр «РОСИЗО» впервые открыл в Саратове серию микровыставок «Времена года. Пейзаж в графике российских художников»
09:56 | 26 июня
Жительница Саратова лишилась руки на производстве
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Лучшая кровля: управляющие компании выбирают шифер

Новости
Лучшая кровля: управляющие компании выбирают шифер

Коммунальные службы и местные власти в российских регионах отдают приоритет в выборе материала для кровли хризотилцементному шиферу.

Также другая продукция из хризотила, например, трубы для горячего и холодного водоснабжения, востребована при капитальном ремонте зданий по причине высокого качества, надежности, долговечности и доступности.

В России за последние несколько лет были отремонтированы тысячи зданий. Только в 2020 году в городе Киселевске коммунальщики планируют восстановить крыши 39 многоквартирных домов с использованием хризотилцементного шифера. Крыши из этого материала повсеместно встречаются в Подмосковье, Волгограде, Якутии, Мурманской и Архангельской областях, республике Бурятия. Важно отметить: хризотилцементный шифер применяется при любых климатических условиях.

В числе важнейших преимуществ шифера – он не плавится, не горит, не проводит электричество, хорошо хранит прохладу и не выпускает тепло, устойчив к перепадам температур, сильным ветрам, граду и снегу. По сравнению с аналогичными материалами шифер намного доступнее по цене, а срок гарантии составляет от 50 лет. Для его установки не нужно специальное оборудование – необходимо только следовать инструкциям производителя. Также последнее время производители стали выпускать шифер разного цвета, что позволяет разнообразить внешний вид зданий.