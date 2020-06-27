Лучшая кровля: управляющие компании выбирают шифер

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Также другая продукция из хризотила, например, трубы для горячего и холодного водоснабжения, востребована при капитальном ремонте зданий по причине высокого качества, надежности, долговечности и доступности.В России за последние несколько лет были отремонтированы тысячи зданий. Только в 2020 году в городе Киселевске коммунальщики планируют восстановить крыши 39 многоквартирных домов с использованием хризотилцементного шифера. Крыши из этого материала повсеместно встречаются в Подмосковье, Волгограде, Якутии, Мурманской и Архангельской областях, республике Бурятия. Важно отметить: хризотилцементный шифер применяется при любых климатических условиях.В числе важнейших преимуществ шифера – он не плавится, не горит, не проводит электричество, хорошо хранит прохладу и не выпускает тепло, устойчив к перепадам температур, сильным ветрам, граду и снегу. По сравнению с аналогичными материалами шифер намного доступнее по цене, а срок гарантии составляет от 50 лет. Для его установки не нужно специальное оборудование – необходимо только следовать инструкциям производителя. Также последнее время производители стали выпускать шифер разного цвета, что позволяет разнообразить внешний вид зданий.