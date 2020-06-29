В программе "Большие гастроли-онлайн" - спектакль "Старосветская любовь" Саратовского академического ТЮЗа

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Показ посвящен памяти художественного руководителя ТЮЗа им. Ю.П. Киселёва, народного артиста РФ Юрия Петровича Ошерова.Сценическая фантазия Бориса Федотова по мотивам произведения Н.В. Гоголя "Старосветские помещики", одной из самых лирических повестей Гоголя. Более двадцати лет этот спектакль шёл на сцене Саратовского ТЮЗа, зрительский успех постановки не в последнюю очередь связан с исполнителями главных ролей — Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну играли народные артисты Юрий Ошеров и его супруга Светлана Лаврентьева. В созданных ими образах было столько душевной теплоты, искренности и глубокой жизненной правды, что после этого спектакля зрителям уже сложно было представить себе других Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну.И название спектакля не случайно не совпадает с названием гоголевской повести, в первую очередь это спектакль всё-таки о любви. О любви, которую двое сумели пронести через всю свою жизнь, жизнь тихую и мирную, светлую и покойную.Год назад Юрия Петровича Ошерова не стало, и спектакль сошёл со сцены… Однако у зрителей не только из Саратова, но со всей России будет возможность снова увидеть эту постановку.Режиссер – Александр ПетровХудожник – Владимир ФирерКомпозитор – Сергей ТкачевХормейстер – Надежда ГолубеваВ ролях:Повествователь — Валерий Емельянов, заслуженный артист РФПульхерия Ивановна — Светлана Лаврентьева, народная артистка РФАфанасий Иванович — Юрий Ошеров, народный артист РФМолодая — Анастасия БескровнаяМолодой — Антон ЩедринРебятки-колядки — Ольга Лисенко, Нина Пантелеева, заслуженная артистка РФАнгелы — дети сотрудников театраЗапись сделана 24 апреля 2010 годаПремьера состоялась в 1996 годуПродолжительность спектакля 1 час 52 минутыВозрастное ограничение 12+ (рекомендовано театром с 14 лет)Выберите любой способ подключения к трансляции:1) подпишитесь на соцсети "Большие гастроли" и получайтеуведомления о начале прямого эфира — ВКонтакте — https://vk.com/bolshiegastroli — Одноклассники — https://ok.ru/bolshiegastroli — Facebook — https://www.facebook.com/BolshieGastroli/2) подпишитесь на YouTube–канал "Большие гастроли" - https://www.youtube.com/c/БольшиеГастроли3) или на сайте БольшиеГастроли.РФ в разделе ONLINE нажмите на кнопку "Интернет-трансляции" - http://большиегастроли.рф/theatre-online/«Большие гастроли-онлайн» — это уникальный онлайн-проект Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Минкультуры РФ, который стартовал 26 марта 2020 года в период введения повышенных мер безопасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Когда сотни туров программы «Большие гастроли» были отменены, из спектаклей региональных, ведущих театров страны и стран ближнего зарубежья была собрана программа ежедневных онлайн-трансляций. За один показ спектакль могут увидеть от нескольких сотен тысяч до миллиона зрителей. Зрительский охват «Больших гастролей-онлайн» на сегодняшний деть составляет уже 21 миллион зрителей, в программе приняли участие более 100 театров.Генеральный информационный партнер — ТАСС Эксклюзивный партнер — Радио JAZZ 89.1 FM — radiojazzfm.ru Партнеры: Культура.РФ, "КudaGo", интернет-издание Teatral-online.ru, проект "Культурный сезон на ОТР", "Известия", Яндекс.Афиша, "Ваш Досуг", интернет-журнал Мнение - mnenieguru.ru, "Отдых с детьми" - OSD.ru, Газета "Культура" - https://portal-kultura.ru