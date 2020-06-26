Для школьников области в онлайн-формате пройдёт праздник «Выпускной-2020»

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В этот день попрощаются со школой более 10,9 тыс. выпускников 11 классов. А 23,1 тыс. девятиклассникам предстоит сделать выбор: остаться в стенах школы или начать свой профессиональный путь.Саратовские выпускники присоединятся к общефедеральному «Выпускному-2020». Праздничное мероприятие в онлайн-формате объединит выпускников на площадке официального сообщества Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте». Выпускников поздравит Президент России Владимир Путин. С напутствиями к ребятам обратятся Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разнообразии профессий и возможностях выпускников. Также вчерашних школьников поздравят выдающиеся педагоги, директора школ и родители из разных регионов страны. А в 18 часов по московскому времени для выпускников 2020 года начнётся праздничный концерт с участием звёзд, организованный соцсетью «ВКонтакте», под названием «Основной Выпускной». Выпускников ждут выступления любимых артистов.К саратовским выпускникам в этот день с видеообращениями выступят Губернатор области Валерий Радаев, зампред областного Правительства Ирина Седова. А на страницах министерства образования области в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram пройдет флешмоб: выпускникам предлагается публиковать фото и видео с учителями, одноклассниками или семьей, видео-поздравления и воспоминания из школьной жизни с хэштегами: #выпускной2020 #саратовскиевыпускники2020. Самые интересные фото и видео будут размещены на странице министерства в соцсети «Вконтакте» и в Stories в Instagram.Все публикации выпускников также будут транслироваться 27 июня в группе «Саратовская область. Выпуск 2020» в соцсети «Вконтакте».