26 июня 2020 ПЯТНИЦА
Новости
21:43 | 26 июня
Лучшая кровля: управляющие компании выбирают шифер
21:40 | 26 июня
Влияние пандемии на бизнес и граждан
16:11 | 26 июня
Радищевский музей празднует 135-летие
15:18 | 26 июня
Для школьников области в онлайн-формате пройдёт праздник «Выпускной-2020»
14:26 | 26 июня
Мария Александрова приступила к тренировкам на гребном канале в Крылатском
13:47 | 26 июня
Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ: "Запланированные на 2020 год выставочные мероприятия в рамках национального проекта «Культура» будут проведены несмотря на пандемию"
12:50 | 26 июня
Спектакль Саратовского ТЮЗа "Майская ночь" принял участие в Международном онлайн-фестивале "Лучше, чем мы"
12:04 | 26 июня
Статистики дистанционно выяснили, как саратовцы участвуют в непрерывном образовании
10:48 | 26 июня
Выставочный центр «РОСИЗО» впервые открыл в Саратове серию микровыставок «Времена года. Пейзаж в графике российских художников»
09:56 | 26 июня
Жительница Саратова лишилась руки на производстве
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Для школьников области в онлайн-формате пройдёт праздник «Выпускной-2020»

Новости
Для школьников области в онлайн-формате пройдёт праздник «Выпускной-2020»

В субботу, 27 июня, для школьников области пройдёт праздник «Выпускной-2020» в онлайн-формате.

В этот день попрощаются со школой более 10,9 тыс. выпускников 11 классов. А 23,1 тыс. девятиклассникам предстоит сделать выбор: остаться в стенах школы или начать свой профессиональный путь.

Саратовские выпускники присоединятся к общефедеральному «Выпускному-2020». Праздничное мероприятие в онлайн-формате объединит выпускников на площадке официального сообщества Минпросвещения России в соцсети «ВКонтакте». Выпускников поздравит Президент России Владимир Путин. С напутствиями к ребятам обратятся Министр просвещения Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования Валерий Фальков, а ректоры вузов и директора колледжей расскажут о разнообразии профессий и возможностях выпускников. Также вчерашних школьников поздравят выдающиеся педагоги, директора школ и родители из разных регионов страны. А в 18 часов по московскому времени для выпускников 2020 года начнётся праздничный концерт с участием звёзд, организованный соцсетью «ВКонтакте», под названием «Основной Выпускной». Выпускников ждут выступления любимых артистов.

К саратовским выпускникам в этот день с видеообращениями выступят Губернатор области Валерий Радаев, зампред областного Правительства Ирина Седова. А на страницах министерства образования области в социальных сетях «Вконтакте» и Instagram пройдет флешмоб: выпускникам предлагается публиковать фото и видео с учителями, одноклассниками или семьей, видео-поздравления и воспоминания из школьной жизни с хэштегами: #выпускной2020 #саратовскиевыпускники2020. Самые интересные фото и видео будут размещены на странице министерства в соцсети «Вконтакте» и в Stories в Instagram.

Все публикации выпускников также будут транслироваться 27 июня в группе «Саратовская область. Выпуск 2020» в соцсети «Вконтакте».