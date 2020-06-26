Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ: "Запланированные на 2020 год выставочные мероприятия в рамках национального проекта «Культура» будут проведены несмотря на пандемию"
Запланированные на 2020 год выставочные мероприятия в рамках национального проекта «Культура» будут проведены несмотря на пандемию.
При этом поменяется формат их проведения. Об этом заявила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова на видеоконференции, посвященной ходу реализации нацпроекта.
«Ситуация такова, что мы должны принимать решения либо о переносе мероприятий, либо об их отмене, но в части выставочных проектов мы сокращаем масштаб и определяемся с регионами, где они будут проведены. Это будут регионы, где сейчас идет первый и второй этапы выхода из ограничений», – сказала она, добавив, что выставочные проекты направлены на решение поставленных Президентом России задач по укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных культурных ценностей народов Российской Федерации.
По словам Ольги Яриловой, Минкультуры России не меняет показатели национального проекта, и в 2020 году пройдет, как и было заявлено ранее, 8 выставочных проектов.
К примеру, выставки проекта «Императорский маршрут», посвященные 300-летию дома Романовых, состоятся в Московской области, Екатеринбурге, Перми, Брянске, Калуге. Также запланирован выставочный проект «Суворов в Севастополе».
Замминстра отметила, что эти проекты трансформируются в локальные и будут проходить на базе учреждений культуры. При этом они не менее ценны, чем привычные масштабные выставки. Все выставочные проекты будут оцифрованы и выложены на онлайн-платформах, чтобы как можно большее количество зрителей смогло их посмотреть.
Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Выставки будут реализованы в рамках проекта «Творческие люди».