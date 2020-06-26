Ольга Ярилова, заместитель министра культуры РФ: "Запланированные на 2020 год выставочные мероприятия в рамках национального проекта «Культура» будут проведены несмотря на пандемию"

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При этом поменяется формат их проведения. Об этом заявила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова на видеоконференции, посвященной ходу реализации нацпроекта.«Ситуация такова, что мы должны принимать решения либо о переносе мероприятий, либо об их отмене, но в части выставочных проектов мы сокращаем масштаб и определяемся с регионами, где они будут проведены. Это будут регионы, где сейчас идет первый и второй этапы выхода из ограничений», – сказала она, добавив, что выставочные проекты направлены на решение поставленных Президентом России задач по укреплению российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных культурных ценностей народов Российской Федерации.По словам Ольги Яриловой, Минкультуры России не меняет показатели национального проекта, и в 2020 году пройдет, как и было заявлено ранее, 8 выставочных проектов.К примеру, выставки проекта «Императорский маршрут», посвященные 300-летию дома Романовых, состоятся в Московской области, Екатеринбурге, Перми, Брянске, Калуге. Также запланирован выставочный проект «Суворов в Севастополе».Замминстра отметила, что эти проекты трансформируются в локальные и будут проходить на базе учреждений культуры. При этом они не менее ценны, чем привычные масштабные выставки. Все выставочные проекты будут оцифрованы и выложены на онлайн-платформах, чтобы как можно большее количество зрителей смогло их посмотреть.Нацпроект «Культура» разработан в рамках реализации президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 января 2019 года. Нацпроект «Культура» включает три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Выставки будут реализованы в рамках проекта «Творческие люди».