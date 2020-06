Спектакль Саратовского ТЮЗа "Майская ночь" принял участие в Международном онлайн-фестивале "Лучше, чем мы".

просмотров: 163

24 июня постановку Саратовского ТЮЗа Киселёва посмотрели онлайн с английскими субтитрами и обсудили в режиме видеоконференции театралы со всего мира.Автор идеи и руководитель фестиваля Ольга Заец несколько лет занимается организацией фестиваля детских театров «Минифест» в Ростове-на-Дону, и когда в период пандемии гастроли стали невозможны, Ольга предложила новый формат онлайн-фестиваля, важной частью которого является совместное обсуждение просмотренных спектаклей с молодежью со всего мира. Первый выпуск фестиваля состоялся в начале мая.Саратовский ТЮЗ участвовал во Втором Международном театральном онлайн -фестивале «Лучше, чем мы» (Better than us), который проходил с 20 по 24 июня при поддержке Российского центра АССИТЕЖ. Отобранные в программу театры-участники выставляли свои спектакли на одни сутки в интернете, а после просмотра молодые театралы в возрасте от 16 до 25 лет обсуждали постановки в формате зум-конференции. Во втором фестивале, помимо Саратовского ТЮЗа, принял участие театр «Малый» из Новгорода, а также три иностранные постановки — из Бельгии, Германии и Нидерландов.Участниками обсуждений, которые проходили на английском языке, стали молодые люди из Великобритании, США, России, Италии, Сербии и Германии. Абсолютно все участники активной группы фестиваля оказались впечатлены визуальной и технической составляющей постановки, созданной режиссёром Романом Феодори и художником Даниилом Ахмедовым. Много говорили о замечательной музыке, написанной Евгенией Терехиной. Участники фестиваля отметили высокий профессионализм всей команды спектакля, хвалили актёров, которые сумели не «потеряться» на фоне визуальной сложности спектакля и создать на сцене яркие и живые образы. Главной сложностью для иностранной аудитории стали вставки из других произведений Николая Гоголя, которые вошли в спектакль «Майская ночь». Незнакомые с творчеством русского классика молодые люди сложнее понимали историю спектакля и в целом оказались не очень готовы к встрече с мистическим и порой жестоким миром произведений Гоголя. Тем не менее, одной из самых частых ремарок в их выступлениях было сожаление о том, что спектакль приходится смотреть онлайн, а не погружаться в его атмосферу в зрительном зале.Участие в необычном онлайн-фестивале стало уникальным опытом для Саратовского ТЮЗа, давшим возможность посмотреть со стороны на свою работу и почувствовать себя частью большого театрального сообщества единомышленников.