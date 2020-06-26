Статистики дистанционно выяснили, как саратовцы участвуют в непрерывном образовании

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Его результаты в дальнейшем позволят проанализировать тенденции участия населения в освоении программ профессионального и дополнительного профессионального образования, дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ, и т.д.Это обследование проходит в Саратовской области один раз в 5 лет, однако впервые саратовские статистики его провели в заочной форме – дистанционно. Такие меры были предприняты в связи с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения Саратовской области.В круг респондентов наблюдения вошли 433 домохозяйства нашего региона. По телефону сотрудники Саратовстата задали жителям области порядка десятка вопросов: обучались ли они за последние 12 месяцев, какова была цель обучения, где оно проходило, занимались ли они самостоятельно с целью приобретения каких-либо навыков, обучение было связано с профессиональными или личным интересами, и др.Второй и третий этапы обследования пройдут в Саратовской области в июле и августе соответственно. В какой форме они будут проходить – очно или дистанционно – пока неизвестно.