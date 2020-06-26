Выставочный центр «РОСИЗО» впервые открыл в Саратове серию микровыставок «Времена года. Пейзаж в графике российских художников»
Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» продолжает традицию Товарищества передвижных художественных выставок XIX века и направляет выставки в большие и малые города России.
Одна из таких экспозиций организована филиалом РОСИЗО в Саратове. Основная задача – вписать произведения искусства в городской контекст, сделать их ближе к горожанам, многие из которых лишены возможности посещать выставки и музеи.
Микровыставка представляет собой стелу, на каждой грани которой размещены цифровые копии произведений из собрания РОСИЗО. Первой в Саратове пройдет выставка «Времена года. Пейзаж в графике российских художников».
Все работы сопровождаются подробными комментариями, из которых можно узнать о техниках станковой графики – офорте, линогравюре, гравюре на картоне, ксилографии, а также о художниках, работавших в этих жанрах и добившихся непревзойденных результатов. Современные цифровые технологии позволяют максимально полно передать в копиях особенности авторской техники.
На выставке представлены работы Сергея Ковригина, Георгия Нисского, Гурия Захарова, Владимира Леонова, Мая Митурича-Хлебникова и многих других выдающихся художников.
Экспозиция открыта с 22 июня для посетителей гипермаркетов «Перекресток» в ТЦ «Победа Плаза», ТЦ «Мир» и ТРЦ «Триумф Молл». Вход для посетителей свободный, но желающие посмотреть выставку должны соблюдать масочный режим и дистанцию в 1,5.