Жительница Саратова лишилась руки на производстве

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По информации СУ СКР по Саратовской области, 25 июня в вечернее время 55-летняя оператор, находясь в цеху по производству мыла АО «Жирового комбинат», производила очистку шнека, предназначенного для измельчения сырья, от остатков продукции. В процессе выполнения работ левая рука женщины попала в механизм для измельчения. В результате происшествия произошла частичная ампутация руки на уровне локтевого сгиба. Сотрудники цеха вызвали бригаду скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшую в лечебное учреждение.В настоящее время следователями выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Изымается кадровая и производственная документация. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.