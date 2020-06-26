26 июня 2020 ПЯТНИЦА
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Правительством области разработан региональный план восстановления экономики

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Он нацелен на нормализацию деловой жизни, увеличение доходов граждан и рост экономики.

Как сообщает министерство информации и печати области, план рассчитан на два года и содержит комплекс мероприятий по семи основным направлениям. В их числе - рост реальных доходов граждан, восстановление эффективной занятости и платежеспособного спроса, поддержка и развитие предпринимательства, запуск нового инвестиционного цикла, улучшение делового климата, повышение устойчивости экономики к внешним шокам и другие.

Одним из механизмов, стимулирующих экономический рост, является участие региона в реализации национальных проектов и государственных программ. Регион в текущем году принимает участие в 55 нацпроектах из 67. Объем финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий в рамках нацпроектов и госпрограмм составляет 34 млрд. руб., из них на нацпроекты – 21,5 млрд. руб.

Еще одно перспективное направление для экономики региона, на котором предстоит сосредоточится органам исполнительной власти - особая экономическая зона технико-внедренческого типа, созданная в области благодаря поддержке Вячеслава Володина. Она позволит организовать дополнительные рабочие места, а также увеличит прямой налоговый денежный поток в бюджеты всех уровней.

По словам вице-губернатора Александра Стрелюхина, в настоящее время ведется формирование федерального и регионального бюджетов на 2021 год. «Всем органам исполнительной власти необходимо активно работать с отраслевыми министерствами и ведомствами федерального уровня по привлечению средств на территорию Саратовской области. Саратовская область должна участвовать в максимальном количестве федеральных проектов и программ", - отметил он.