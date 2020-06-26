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Завершилась онлайн-игра "На пути железнодорожном будь предельно осторожным"

Новости


В целях профилактики детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта в Саратовском регионе ПривЖД была организована онлайн-игра "На пути железнодорожном будь предельно осторожным".

На протяжении трёх недель участники проекта смотрели тематические мультфильмы, узнавали интересные факты о работе стальной магистрали, а также выполняли различные задания. Одно из них предполагало установку на смартфон мобильного приложения "Берегись поезда", разработанного с целью минимизации риска травмирования несовершеннолетних.

В рамках творческих этапов онлайн-игры дети сочиняли стихи, создавали тематические рисунки, а также придумывали железнодорожные профессии будущего. Также в игровой форме ребята изучали правила безопасного поведения на объектах пассажирской инфраструктуры и в поездах.

Наиболее активные участники проекта получили профилактические памятки и тематические сувениры с символикой ОАО "РЖД".
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