Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт с 30 июня по 1 июля

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Объезд железнодорожной линии возможен через переезд на 121 км перегона Россоша – Овражная (пересечение с автодорогой Елшанка – Луговое).Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.