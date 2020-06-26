Железнодорожный переезд в Красноармейском районе Саратовской области будет временно закрыт с 30 июня по 1 июля
В связи с ремонтными работами на перегоне Карамыш – Россоша с 8:00 30 июня до 8:00 1 июля будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 113 км станции Россоша (пересечение с автодорогой у села Первомайское в Красноармейском районе Саратовской области).
Объезд железнодорожной линии возможен через переезд на 121 км перегона Россоша – Овражная (пересечение с автодорогой Елшанка – Луговое).
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.