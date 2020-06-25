Экологический фотоконкурс проводят «Балтика» и Новосибирский университет

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Менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Павел Арбатский рассказал, что компания активно работает над уменьшением влияния на окружающую среду, вместе с тем уделяет значительное внимание деятельности по формированию культуры раздельного сбора отходов среди населения. В этой сфере реализуется тесное сотрудничество с учебными заведениями и общественными организациями.Татьяна Дудина, кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ отметила, что в вузе поддерживают инициативы по раздельному сбору отходов, вовлекая в работу по сбору и переработке вторсырья студентов-экологов.