Экологический фотоконкурс проводят «Балтика» и Новосибирский университет
Новосибирский государственный университет экономики и управления запустил в партнерстве с пивоваренной компанией «Балтика» фотоконкурс «Принеси пользу своему городу». Организаторы приглашают студентов сделать фотографии, посвященные раздельному сбору отходов для переработки. Задача конкурса – популяризировать среди студенческого сообщества культуру раздельного сбора мусора, воспитать экологичные привычки, усилить социальную активность в вопросах сохранения окружающей среды социальную активность.
Менеджер по рециклингу ООО «Пивоваренная компания «Балтика» Павел Арбатский рассказал, что компания активно работает над уменьшением влияния на окружающую среду, вместе с тем уделяет значительное внимание деятельности по формированию культуры раздельного сбора отходов среди населения. В этой сфере реализуется тесное сотрудничество с учебными заведениями и общественными организациями.
Татьяна Дудина, кандидат экономических наук, доцент, завкафедрой экологической безопасности и управления природопользованием НГУЭУ отметила, что в вузе поддерживают инициативы по раздельному сбору отходов, вовлекая в работу по сбору и переработке вторсырья студентов-экологов.