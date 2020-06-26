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Вышел в свет 36-й том Книги Памяти Саратовской области
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Вышел в свет 36-й том Книги Памяти Саратовской области

Новости


Книга под названием "Они сражались за Родину на фронте и в тылу" посвящена Юбилею Победы.

В очередном томе собраны подлинные истории фронтовиков – жителей области, вернувшихся с фронтов Великой Отечественной домой. В издание также включены не публиковавшиеся ранее списки уроженцев и жителей Саратовской области, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, погибших в боях, в плену и умерших от ран в госпиталях, пропавших без вести, сведения о воинских захоронениях на территории Саратовской области. Впервые подробно рассказано о подвигах саратовцев - полных кавалерах орденов Славы, которых в области 36 человек. Это личные истории о том, как сражались саратовцы и совершали невозможное, как выстояли и победили.

Авторы, среди которых ветераны Великой Отечественной войны, по крупицам восстанавливали факты биографий земляков-героев. На это ушло несколько лет кропотливой работы. Редакции удалось найти старые фотографии, письма, установить часть имен пропавших без вести саратовцев и даже отыскать родственников нескольких человек.

Создатели Книги Памяти уверены, что 36-й том не последний. Ведь в истории войны остается много белых пятен. А в списках пропавших без вести до сих пор числятся десятки тысяч фамилий.